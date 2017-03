Chánh án hành hung đương sự

Ông Lầu cho rằng vết trầy trên tay ông là do ông Hiệp gây ra. Ảnh: V.ĐOÀN

Ông Phạm Văn Lầu (thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và con gái vừa bị ông chánh án tòa án tỉnh này hành hung. Sự việc đang được cơ quan công an thụ lý giải quyết, còn hai bên thì có cách giải thích khác nhau về sự kiện này.

Vừa đạp vừa đấm

“Ngày 20-2, tôi đến nhà ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh, để nhờ ông này “tư vấn” giùm chuyện yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của gia đình mà tòa tỉnh vừa xử. Vợ ông Hiệp không cho vào nhà vì nghĩ rằng tôi đang say xỉn” - ông Lầu kể.

Đang bức xúc vì cho rằng chị mình bị mất đất oan nên ông có thốt ra một số lời lẽ… khó nghe. Lúc này, ông Hiệp đi ra và cấm ông không được bước chân vào nhà nếu không thì sẽ lấy súng… xử! Ông mở cúc áo ngực thách “Ngon thì bắn đi”, rồi tiếp tục nói khó nghe tiếp. Ông Lầu vừa dứt mấy câu thì ông Hiệp chạy tới đạp ông một cái té nhào xuống đường.

Nghe tin cha bị đánh, con gái ông đã chạy đến để đưa cha về nhà. Vừa khuyên cha chị cũng vừa buông ra một số lời nghe… hổng lọt lỗ tai. Bất ngờ, ông Hiệp lại đến đấm vào mặt khiến nạn nhân cũng té ngã.

Quá bức xúc nhưng chỉ đạp một cái

Phía ông Hiệp thì cũng không giấu giếm nỗi bực dọc. Ông cho biết: “Chiều hôm đó có nghe tiếng ồn ào bên ngoài chửi tôi ăn hối lộ nên đã chỉ đạo sửa án sơ thẩm. Một lúc sau tiếng chửi đó lại rộ lên. Tôi ra ngoài thì thấy ông Lầu đang chửi rủa tôi thậm tệ.

Nhìn bộ dạng tôi biết ông này đang say nên tôi nói về nhà đi, có gì tính sau. Thế nhưng ông này vẫn đứng chửi. Vì bị chửi vô cớ nên tôi mở cổng đến nắm áo đẩy ông ấy về. Lúc này có nhiều người tới xem và can ngăn”.

Ông Hiệp kể tiếp: “Khoảng 15 phút sau, ông Lầu lại qua nhà tôi chửi nữa. Tôi gọi công an thị trấn đến để giải quyết nhưng vẫn không xong. Ngay lúc đó thì con gái ông đến và cũng lại chửi tôi ăn hối lộ. Quá bức xúc, tôi có đạp vào người cô này một cái. Con trai ông đã chạy đến đánh lại tôi. Khi công an huyện đến thì vụ việc mới được giải quyết xong”.

Cuối cùng, ông Hiệp cho biết để bảo vệ uy tín của mình và ngành, ông đã làm đơn gửi đến Công an tỉnh, Công an huyện Gò Dầu yêu cầu khởi tố ông Lầu và con gái ông Lầu về tội vu khống ông ăn hối lộ. Đồng thời, ông yêu cầu công an khởi tố những người con ông Lầu có mặt tại hiện trường về tội gây rối trật tự công cộng.

Con hòa giải, cha yêu cầu làm rõ Trước đó, chị gái ông Lầu ủy quyền cho ông Lầu kiện để đòi lại đất với người con nuôi. TAND huyện Gò Dầu xử sơ thẩm chấp nhận chuyện đòi lại đất. Tuy nhiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh bác đơn yêu cầu này vì cho rằng bà này đã làm đơn cho con gái nuôi phần đất nói trên có sự chứng kiến của một người hàng xóm. Sau đó, ông Lầu đã đến nhà ông Hiệp để nhờ tư vấn và… nói khó nghe nên bị ông Hiệp ra tay. Sau xô xát, Công an huyện Gò Dầu đã mời các bên đến để làm bản tường trình và hòa giải. Vì cho rằng mình cũng là người có lỗi khi buông lời lẽ xúc phạm ông Hiệp và cũng không bị thương tích nên con gái ông Lầu đã chấp nhận hòa giải. Riêng ông Lầu ngày 23-2 đã làm đơn gửi nhiều cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc vì cho rằng ông Hiệp là cán bộ đứng đầu tòa án của một tỉnh thì không được hành xử thiếu văn hóa như vậy. Chúng tôi đã liên hệ phía công an để làm rõ hơn vụ việc nhưng cán bộ có thẩm quyền đi công tác nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin đến bạn đọc.

TIẾN HIỂU - VĂN ĐOÀN