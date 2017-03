Chánh án nhận hối lộ bị phạt sáu năm tù

(PL)- Ngày 14-8, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phan Văn Quang (nguyên chánh án TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An) sáu năm tù về tội nhận hối lộ và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cùng tội nhận hối lộ, cấp dưới của ông Quang - nguyên thẩm phán Võ Tá Trường bị phạt hai năm tù.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 25-11-2013, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp ông Quang vì đã nhận tiền của gia đình bị can Lê Văn Vân để “cân nhắc xử án treo”. Khám xét phòng làm việc của ông này, công an thu giữ một khẩu súng quân dụng K54 và 10 viên đạn.

Bị cáo Vân bị truy tố tội đánh bạc. Ba ngày trước khi tòa xử, Vân (đang tại ngoại) gặp Quang, Trường đặt vấn đề xin “chạy án tù treo” thì Quang đòi 20 triệu đồng để “xem xét”... Trong quá trình điều tra, công an đã làm rõ Quang từng nhận hối lộ năm lần của năm bị cáo can tội gá bạc, đánh bạc và Trường cũng nhận hối lộ của bốn bị cáo, với tổng số tiền 47,7 triệu đồng.

Trong vụ này, cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự năm người đưa hối lộ vì họ đã chủ động trình báo nội dung vụ việc với cơ quan điều tra, quá trình khai báo thành khẩn.

