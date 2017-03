Chánh án TAND Tối cao: ‘Chỉ mới xác định ông Chấn bị oan’

Làm oan, mình chủ tọa chịu trách nhiệm hình sự? Trả lời câu hỏi của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga về tiến độ giải quyết bồi thường cho ông Chấn, ông Trương Hòa Bình cho hay nếu gia đình ông Chấn nộp xong các tài liệu chứng minh theo quy định thì sẽ giải quyết rốt ráo. Liên quan đến vụ án, đại biểu Đỗ Văn Đương hỏi tiếp: “Nếu ông Phạm Tuấn Chiêm, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, bị xử lý hình sự thì có công bằng? Tất cả trường hợp tòa đã xét xử, kết án gây oan mà còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì có xử lý hình sự chủ tọa phiên tòa hay không?”. Ông Bình đáp việc này do CQĐT của VKSND Tối cao khởi tố. Ông Bình băn khoăn: HĐXX độc lập, quyết định theo đa số, mỗi thành viên có quyền ngang nhau khi đưa ra quyết định nhưng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự một người thì có đúng không? “Tới giờ này, VKS đang điều tra, chưa chuyển hồ sơ truy tố ra tòa nên chưa đủ căn cứ xác định anh Chiêm có tội hay không. Tuy nhiên, nếu xét xử thì tới đây HĐXX cũng rất khó trong vấn đề này”. Chống oan sai: Thực hiện tốt tranh tụng Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, một trong những nguyên nhân để xảy ra oan sai trong công tác điều tra là do chưa tập trung chứng minh sự thật khách quan. Đặc biệt là quan điểm “trọng cung hơn trọng chứng”, trong khi nguyên tắc là phải trọng chứng cứ, không dễ gì tin các lời khai. “Thiếu sót ngay trong công tác tố tụng, chỉ tập trung công tác thu thập lời khai của đối tượng gây án, người bị hại, nhân chứng… mà chưa coi trọng công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ tại hiện trường, giám định, bảo quản chứng cứ. Nguyên nhân chủ quan là năng lực, phẩm chất, đặc biệt là trách nhiệm trong công tác điều tra, không tuân thủ quy trình điều tra. Cạnh đó là do tư tưởng thành tích, nôn nóng nên dễ dẫn đến sai phạm…” - ông Vương thừa nhận. Theo Chánh án Trương Hòa Bình, đối với ngành tòa án, một trong những giải pháp đột phá để chống oan sai và bỏ lọt tội phạm là phải thực hiện tốt tranh tụng. Cần sửa luật, thiết kế tốt phần tranh tụng để làm sao phát huy vai trò luật sư, có thể để họ tham gia dự cung. Mặt khác, cần thực hiện tốt nguyên tắc người phạm tội không phải chứng minh mình không phạm tội... “Muốn như vậy phải nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán” - ông Bình nhấn mạnh.