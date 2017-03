Chấp nhận việc công an trả xe cho một bên tranh chấp

Theo đơn khởi kiện của ông Thọ, tháng 5-2012, ông và bà L. được TAND huyện Diên Khánh công nhận thuận tình ly hôn và tự thỏa thuận phân chia tài sản chung, không yêu cầu tòa án giải quyết. Sau đó, hai bên thỏa thuận ông Thọ sẽ đưa cho bà L. 200 triệu đồng, còn ông sẽ giữ lại xe ô tô tải để làm ăn nuôi con. Thế nhưng ngày 28-11-2012, bà L. gửi đơn đến Công an huyện Diên Khánh tố cáo ông Thọ chiếm đoạt xe ô tô 79D-4085, do bà L. đứng tên trên cà vẹt. Ngày 7-12-2012, Đội CSGT lập biên bản vi phạm hành chính do chở quá tải đối với ô tô tải nói trên, đồng thời thu giữ sổ đăng kiểm và bằng lái xe của ông Thọ. Sau đó, ông Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội CSGT, đã buộc ông Thọ phải ký đơn gửi xe ô tô chở quá tải cho công an giữ. Tuy nhiên, văn bản có tại hồ sơ của Đội CSGT lại ghi ông Thọ bỏ xe nên lập biên bản tạm giữ.

Vẫn theo đơn kiện, sau khi nộp phạt vi phạm chở quá tải 4 triệu đồng, ngày 3-1, ông Thọ đến nhận lại xe thì được ông Khải trả lời là Công an huyện Diên Khánh gửi công văn và yêu cầu chuyển giao xe để xử lý theo đơn tố cáo nên muốn nhận xe, ông Thọ đến làm việc với Công an huyện Diên Khánh. Sau đó, Công an huyện Diên Khánh đã giao xe này cho bà L. Ông Thọ làm đơn khiếu nại đến Công an huyện Diên Khánh. Ngày 5-3, trưởng Công an huyện Diên Khánh đã ký văn bản trả lời đơn của ông Thọ cho rằng công an huyện thụ lý giải quyết đơn “tố giác tội phạm” của bà L. là đúng thẩm quyền.

HĐXX nhận định việc Đội CSGT giữ xe và chuyển giao xe ô tô tải cho Công an huyện Diên Khánh, đồng thời Công an huyện Diên Khánh trao trả xe cho bà L. là đúng pháp luật. Ngoài ra, ông Thọ không đủ chứng cứ để khởi kiện đối với hai cá nhân và đơn vị trên.

LÊ XUÂN