Chất lượng sản phẩm bauxite chưa ổn định

Theo báo cáo của Vinacomin, chín tháng qua, Vinacomin sản xuất được 31 triệu tấn than nguyên khai. Trong quý III, thị trường tiêu thụ và giá giảm mạnh nên sản lượng than tiêu thụ chỉ đạt 15,6% kế hoạch. Tồn kho cuối tháng 9 ước 7,8 triệu tấn, trong đó than sạch 5,6 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với đầu năm. Năm 2013, Vinacomin dự kiến xuất khẩu 11,5 triệu tấn than, giảm 3 triệu tấn so với năm 2012. Về đầu tư ngoài ngành, ông Nguyễn Văn Biên cho biết Vinacomin đang đầu tư vào một số lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán… với tổng số vốn vào khoảng 500 tỉ đồng, so với vốn chủ sở hữu 34.000 tỉ đồng thì vốn đầu tư ngoài ngành chiếm 1,5%. Trong đó, Vinacomin đầu tư khoảng 300 tỉ đồng vào ngân hàng, 70 tỉ đồng vào chứng khoán, còn lại vào lĩnh vực bảo hiểm.