Chất vấn trách nhiệm ba sở về vụ cháy karaoke Cầu Giấy

ĐB Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất) đặt câu hỏi: “Liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại Cầu Giấy, qua phản ánh của người dân thì tình hình anh em xuống kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ chưa tốt nên mới có vấn đề. Vậy ngoài kiểm điểm cá nhân quản lý dưới địa bàn thì lực lượng PCCC đã xử lý trách nhiệm đơn vị cấp giấy chứng nhận đảm bảo PCCC cho quán karaoke hay chưa?”. ĐB Nam đề nghị lãnh đạo của Công an Hà Nội và Sở Cảnh sát PCCC làm rõ trách nhiệm cũng như báo cáo kết quả xử lý sai phạm của cá nhân, tập thể liên quan đến vụ cháy.





ĐB Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất, Hà Nội)

Còn ĐB Trần Thế Cương (Bắc Từ Liêm) thì dẫn chứng: Hiện các vi phạm về biển quảng cáo tấm lớn trên địa bàn Hà Nội rất nghiêm trọng, đặc biệt trong vụ cháy quán karaoke chết 13 người. Theo đó, ĐB Cương đặt câu hỏi: “Xin giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao cho biết việc xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc vi phạm quảng cáo tấm lớn, nhất là liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông hiện nay như thế nào?”.



Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương.

Trước các chất vấn của ĐB về xử lý trách nhiệm sau vụ cháy, giám đốc của ba sở lần lượt trả lời.

Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết hiện Hà Nội có 1.317 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó hơn 1.200 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra trong năm 2016, lực lượng công an đã thu hồi 50 giấy phép kinh doanh, phạt 367 triệu đồng.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý của phía công an trong vụ cháy quán karaoke chết 13 người, ông Khương cho nói: “Đây là cơ sở đang trong giai đoạn làm thủ tục chờ cấp giấy phép và ngành công an cũng chưa nhận được thủ tục hồ sơ để cấp phép. Trong thời gian đó, lực lượng công an đã nhiều lần xuống lập hồ sơ yêu cầu không hoạt động nhưng cơ sở này vẫn lén lút hoạt động dẫn đến sự cố đau lòng như vậy”.

Ông Khương cũng thông tin sau vụ cháy, Công an TP Hà Nội cũng đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân có liên quan trong đó có Công an quận Cầu Giấy và công an phường.



Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Hoàng Quốc Định

Còn Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hoàng Quốc Định thì thừa nhận: “Trên cơ sở đánh giá toàn diện những vấn đề có liên quan (đến vụ cháy quán karaoke chết 13 người tại Cầu Giấy-PV) chúng tôi đã rút kinh nghiệm toàn diện trong toàn lực lượng. Đây là vụ kinh điển, chúng tôi rút ra nhiều bài học trên nhiều góc độ”, ông Định nói.

Theo ông Định, sau vụ cháy, cảnh sát PCCC đã kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, cảnh sát PCCC TP đã quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách ba cá nhân của Phòng Cảnh sát PCCC số 3, gồm một lãnh đạo phòng, một chỉ huy đội và một cán bộ phụ trách địa bàn.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động thì cho hay sở đã xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy 68 Trần Thái Tông. Cụ thể, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã họp kiểm điểm Phòng Quản lý văn hóa và Thanh tra sở. Sở này cũng làm rõ trách nhiệm của Giám đốc và Phó giám đốc sở phụ trách và các phòng ban liên quan. Sở Văn hóa và Thể thao cũng kiểm điểm của các cá nhân phụ trách địa bàn.