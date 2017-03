Châu Á – Thái Bình Dương đối phó với mối đe dọa khủng bố mới

Tham dự có đại diện cảnh sát, cơ quan tình báo của hơn 16 quốc gia trên thế giới như: Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Anh, Thái Lan, Malaysia... Theo các đại biểu, thời gian qua, các vụ tấn công khủng bố liên tiếp diễn ra là tín hiệu xấu về những mối đe dọa khủng bố mới đối với các nước trong khu vực. Đó là mối đe dọa từ tổ chức nhà nước hồi giáo (IS), các phần tử chiến binh nước ngoài tham chiến tại các khu vực xung đột hồi hương, các phần tử khủng bố “con sói đơn độc”... đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và gây tác động lớn.



Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TT

Về phương thức, thủ đoạn của các nhóm khủng bố ngày càng tinh vi, tàn bạo. Ngoài những thủ đoạn khủng bố truyền thống như: sử dụng trẻ em và gia súc mang bom, dùng vũ khí hóa học, chúng còn lợi dụng triệt để internet để kêu gọi, tuyển dụng “chiến binh thánh chiến”, tấn công mạng nhằm vào đài truyền hình, các hãng thông tấn, truyền thông để phát thông điệp...

Tại hội nghị, đại diện phía Interpol cho biết, đơn vị này sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến phòng, chống khủng bố quốc gia, đặc biệt là sử dụng truy nã quốc tế để theo dõi hoạt động vượt biên của người bị tình nghi hoạt động khủng bố. Hỗ trợ các nước thành viên trong việc phát hiện và ngăn chặn những mối đe dọa khủng bố mới và đang nổi lên, đồng thời xây dựng báo cáo đánh giá về hiện trạng này.

Theo nhận định của cơ quan công an, tại Việt Nam chưa xảy ra vụ khủng bố do phần tử khủng bố quốc tế thực hiện và cũng chưa phát hiện chân rết của các tổ chức khủng bố quốc tế. Tuy nhiên đã phát hiện một số phần tử khủng bố quốc tế xuất, nhập cảnh vào Việt Nam. Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn có người Việt Nam tham gia IS. Một số tài liệu nước ngoài gửi vào Việt Nam qua đường bưu chính viễn thông mang nội dung tuyên truyền cực đoan, hướng dẫn cách thức chế tạp thiết bị nổ để tấn công cơ quan công quyền đã bị phát hiện, tiêu hủy...