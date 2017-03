Cháu chém chú vì không chịu đẩy giúp xe

Theo cáo trạng, vào tối 6.3.2012, Hoàng cùng chú ruột là Nguyễn Hồng Qua (53 tuổi) nhậu chung với Nguyễn Văn Nhật Trường tại một quán ở xã Trị An, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai).



Đến 22 giờ, cả nhóm đi về. Truờng chở Hoàng còn ông Qua chở một người quen. Đi được khoảng 2 km thì xe Trường hết xăng nên phải dẫn bộ.



Lúc này, thấy xe ông Qua chạy ngang nên Hoàng gọi lại nhờ đẩy giúp, nhưng ông Qua chạy thẳng về chòi mía của mình ở xã Trị An.



Khoảng 30 phút sau thì Trường và Hoàng dắt xe về tới chòi. Thấy ông Qua, Hoàng hỏi: “Xe hết xăng kêu sao không ngừng?” và chửi ông Qua. Ông Qua trả lời: “Tại tao không nghe, chứ nhậu 70.000-80.000 đồng tao còn trả được huống gì lít xăng”.



Sau đó, Hoàng lấy còn dao chặt đứt dây võng làm ông Qua ngã xuống đất. Ông Qua cầm một khúc cây đánh Hoàng, nhưng được Trường nhảy vào can ngăn.



Lát sau, Trường đi ra ngoài thì ông Qua và Hoàng lại tiếp tục xông vào đánh nhau. Hoàng lấy con dao chặt mía rượt chém ông Qua nhiều nhát vào vai, đầu, mông, tay… dẫn đến thương tật 54 %.



Theo Lê Lâm (TNO)