Cháy 15 ha rừng thông 10 năm tuổi

Theo người dân địa phương, lửa xuất phát từ dưới chân núi Động Cao, sau đó lan nhanh sang hai quả đồi thuộc núi Động Tranh (phường An Tây, TP Huế). Nhiều người dân địa phương cùng hàng trăm dân quân, bộ đội, công an, kiểm lâm đã được huy động khoanh vùng đám cháy. Xe cứu hỏa cũng được điều đến phun nước quanh chân đồi, không để đám cháy lan sang khu vực dân cư. Do thời tiết khô hanh kèm theo gió mạnh khiến lửa bén nhanh nên phải hơn 4 tiếng sau đám cháy mới được dập tắt.

Người dân dùng nước khống chế đám cháy. Ảnh: V.LONG

Trung tá Lê Quý Long, Trưởng Công an phường An Tây, cho biết nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định là do một người dân đi đốt ong.

VIẾT LONG