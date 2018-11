Cháy 2 tàu cá đang neo đậu trú bão số 9

Sáng 25-11, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy hai tàu cá trong lúc neo đậu tránh bão số 9, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng.



Hiện trường vụ cháy tàu

Theo đó, vụ cháy hai tàu cá xảy ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 24-11, tại khu vực rạch Bắc Kỳ (ấp An Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre).

Hai tàu cá bị cháy mang biển số BT 98118 TS do bà Nguyễn Thị Huệ (ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) làm chủ và tàu BT 93519 TS do ông Lê Văn An (61 tuổi, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) làm chủ.



Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, chủ tàu phát hiện và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ chữa cháy. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Hàm Luông phối hợp với lực lượng PCCC Công an tỉnh Bến Tre dập tắt đám cháy lúc 2 giờ sáng 25-11.

Thời điểm xảy ra cháy, hai tàu cá trên đang neo đậu tránh bão, không có người trên tàu nên không xảy ra thiệt hại về người. Hậu quả hai tàu bị cháy buồng lái, máy tàu. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 2 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.