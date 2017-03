Chạy ẩu coi chừng “cháy” túi

Ngày 20-5, Nghị định 34 chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Riêng Hà Nội và TP.HCM là hai TP tổ chức phạt thí điểm với hai mức phạt khác nhau giữa nội và ngoại thành. Theo đó, nếu vi phạm giao thông tại khu vực nội thành của hai TP này, người chạy xe có thể bị “cháy” túi.

TP.HCM: Nhiều người không đủ tiền đóng phạt

Trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phát hiện một xe gắn máy chạy lấn vào đường ôtô, tổ công tác của Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập tức tuýt còi. Dù được phép đóng phạt tại chỗ nhưng người vi phạm vẫn xin ký biên bản đóng phạt sau vì không có đủ 150.000 đồng nộp phạt.

Trên quốc lộ 1A đoạn đi qua hai quận Thủ Đức và 12, một số tài xế xe tải cũng giật mình khi biết mức phạt cho hành vi chạy lấn tuyến. Anh NN (quận 3), tài xế lái chiếc đầu kéo chạy lấn tuyến bị tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu lập biên bản xử phạt, giật nảy mình khi biết bị phạt đến 1,2 triệu đồng (cao gấp bốn lần trước đây) và tước giấy phép lái xe 30 ngày. “Bị phạt nặng thế, lần sau chủ xe có cho thêm tiền tui cũng không dám chạy lấn tuyến” - anh N. nói.

Trao đổi với báo chí qua ngày đầu ra quân xử phạt nội, ngoại thành, Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, cho biết: từ 0 giờ đến 15 giờ ngày 20-5, TP không xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Các hành vi chạy xe lên vỉa hè, lấn tuyến, dừng xe chờ đèn đỏ không đúng vạch sơn giảm đáng kể. Ngay cả xe taxi dừng đón trả khách cũng không lộn xộn như trước. Tuy nhiên, ông Vân cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều xe ba gác chở hàng cồng kềnh và chạy vào đường cấm, trên các tuyến đường nhỏ vẫn còn một số người chạy xe ẩu, nhiều người đi bộ qua đường không đi đúng vạch vôi dành riêng...

Một trường hợp bị lập biên bản vì lỗi đi bộ không đúng phần đường ở TP.HCM. Ảnh: V.THUẬT

Hà Nội: Xem nghị định mới chịu nộp phạt

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông TP Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, do người dân chưa biết rõ về các mức phạt, nhất là quy định phân chia nội-ngoại thành nên lực lượng chức năng phải giải thích rất vất vả.

Tại ngã tư Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng, Trung úy CSGT Chu Văn Ngọc cho biết trong buổi sáng đã xử lý hai trường hợp điều khiển ôtô không chấp hành biển báo. Khi được thông báo mức xử phạt trong khu vực nội thành cho hành vi này là 300.000-500.000 đồng (trước đó chỉ 90.000 đồng), các lái xe không khỏi giật mình. “Cả hai trường hợp đều xin xem văn bản quy định mức phạt rồi mới đồng ý nộp phạt” - Trung úy Ngọc nói.

Trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng đội CSGT số 1, cho biết: “Trong buổi sáng 20-5, Đội 1 mới chỉ lập biên bản 20 trường hợp vi phạm giao thông, thấp hơn rất nhiều so với những ngày trước. Mọi người chấp hành luật giao thông quá tốt khiến chúng tôi cũng bất ngờ”. Trung tá Nguyễn Hữu Tâm, Đội trưởng Đội CSGT số 5, cũng nhận xét ý thức chấp hành luật giao thông của người dân Hà Nội trong ngày 20-5 đã chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, tình trạng người đi bộ đi dưới lòng đường, sang đường sai quy định vẫn diễn ra phổ biến nhưng lực lượng CSGT chưa xử lý trường hợp nào.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm kết hợp tuyên truyền

Tại hầu hết tuyến đường trung tâm của TP Đà Nẵng như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Trần Phú…, người dân đều chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định không nhiều. Hầu hết người vi phạm đều tỏ ra bất ngờ khi bị xử phạt theo mức phạt của nghị định mới.

Ông Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết: lãnh đạo công an TP đã chỉ đạo lực lượng CSGT các quận, huyện tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm. Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng làm nhiệm vụ phải tuyên truyền việc áp dụng mức phạt theo Nghị định 34. Ban An toàn giao thông TP cũng áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn trên các tuyến đường.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, nhiều trường hợp vi phạm giao thông đã bị CSGT và thanh tra giao thông lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, theo Đại tá Hồ Quang Trung - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, hành vi chở trẻ em trên sáu tuổi không đội mũ bảo hiểm rất khó áp dụng xử phạt do hầu hết phụ huynh không mang theo giấy khai sinh của các em. Việc đo nồng độ cồn của người uống rượu bia cũng gặp khó khăn vì lực lượng CSGT mỏng, các đối tượng vi phạm không hợp tác.

Cần Thơ: Sinh viên vẫn qua đường tùy tiện

Tại TP Cần Thơ, Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ, cho biết: Trong ngày, lực lượng CSGT tích cực tuần tra trên các quốc lộ 1A, 91, 91B, 80 và các tuyến nội ô. Tuy nhiên, trước mắt chỉ kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm nặng, còn chủ yếu vẫn nhắc nhở, tuyên truyền tại chỗ nhằm nâng cao ý thức cho người dân.

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ, tình trạng người đi xe đạp vượt đèn đỏ diễn ra khá phổ biến, đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Ngoài ra, tại khu vực đường 3-2 đoạn trước Đại học Cần Thơ, đường 30-4 đoạn gần Trường Cao đẳng Cần Thơ, đường CMT8 đoạn ngang qua Trường Cao đẳng Kinh tế nhiều sinh viên vẫn vô tư băng ngang đường tùy tiện, bất chấp lưu lượng xe rất đông, dễ xảy ra tai nạn.

Tính đến 15 giờ ngày 20-5, lực lượng CSGT hai tỉnh Tiền Giang, Long An đã lập biên bản hơn 100 trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn. Trong ngày không có trường hợp nào phản ứng với lực lượng làm nhiệm vụ.

Yêu cầu trẻ em đội mũ bảo hiểm: Một quyết định quan trọng (PL)- Ngày 20-5, Tiến sĩ Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho rằng: yêu cầu trẻ em từ sáu tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy là một quyết định rất quan trọng, có thể làm giảm hàng ngàn trường hợp thương tích nghiêm trọng ở trẻ em mỗi năm. Còn ông Jesper Morch, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), cho hay Việt Nam là một trong ba quốc gia trên thế giới dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Đại diện của WHO và UNICEF cùng hứa sẽ thực hiện một chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ trong việc cho con em mình đội mũ bảo hiểm.

NHÓM PHÓNG VIÊN