Chạy ẩu, đổ lỗi cho người khác cũng không thoát

Tối 31-12-2008, Thuận chạy xe máy phân khối lớn, không có giấy phép lái xe, lại chạy ngược chiều trên đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân. Trên đường đi, Thuận chuyển hướng đột ngột, thiếu quan sát gây tai nạn làm nạn nhân chết vì chấn thương sọ não.

Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2009, TAND quận Bình Tân phạt Thuận mức án như trên sau khi đã chiếu cố bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo… Sau đó, Thuận kháng cáo xin giảm án và giảm mức bồi thường hơn 88 triệu đồng mà cấp sơ thẩm tuyên.

Tại phiên phúc thẩm, Thuận khai khi tai nạn xảy ra đoạn đường trên đang sửa chữa, nạn nhân say rượu nên tông vào bị cáo. Tòa khẳng định tai nạn xảy ra do Thuận đi ngược chiều, không có giấy phép lái xe... Đồng thời, do Thuận không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa y án sơ thẩm.

HOÀNG YẾN