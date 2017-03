Chạy bạt mạng trốn sóng thần dỏm

Lập tức hàng ngàn người ở các xã An Vĩnh, An Hải cuống cuồng khuân vác đồ đạc, đưa con trẻ rời khỏi nhà đi lánh nạn. Ông Nguyễn Dự, Bí thư Đảng ủy xã An Hải, cho biết một số cán bộ địa phương thấy dân làng ùn ùn kéo nhau chạy lên núi Thới Lới thì cũng lo sợ chạy theo. Đến 0 giờ ngày 11-9, nhiều người vẫn tiếp tục rời nhà đi chạy “sóng thần” trong đêm tối, mưa lớn. Các cửa hàng tạp hóa ở huyện đảo Lý Sơn chật cứng khách đến mua mì tôm, nước uống và các thực phẩm cần thiết để mang lên núi.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết: Ngay khi nhận được thông tin về việc người dân hoảng loạn chạy lên núi để tránh sóng thần, UBND huyện xác nhận đây chỉ là tin đồn thất thiệt nên cử lực lượng vận động bà con trở về nhà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố “cắm chốt” trên núi cao để chờ trời sáng. UBND huyện Lý Sơn phải yêu cầu đài truyền thanh huyện phát loa thông báo yêu cầu người dân về nhà. Trớ trêu thay, trong lúc hoảng loạn, nhiều người nghe tiếng được, tiếng mất nên càng tin sóng thần sắp xảy ra.

Đến rạng sáng 11-9, sau khi chờ mãi chẳng thấy sóng thần ập vào, nhiều người mới chịu tin đây chỉ là lời đồn thổi. Đến trưa 11-9, hầu hết những người “chạy sóng thần” đã quay về nhà. Ông Võ Xuân Huyện, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, cho biết việc tung tin đồn có sóng thần đã làm xáo trộn tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong dân. “Huyện đã yêu cầu công an huyện, lực lượng biên phòng tổ chức điều tra, làm rõ các đối tượng tung tin đồn nhảm để xử lý nghiêm” - ông Huyện nói.

Cũng liên quan đến chuyện tin đồn sóng thần, ngày 26-3, một “kịch bản” tương tự cũng đã xảy ra ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Hậu quả, hàng trăm ngư dân trong làng một phen thất kinh, thức suốt đêm để chạy trốn “sóng thần”.

LUẬN NGỮ