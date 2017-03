Cháy chợ, nhà trọ cũng thiệt hại

Các tiểu thương ở chợ tạm cho biết trưa cùng ngày, tại khu vực này có một tiếng nổ lớn. Sau đó đám cháy bùng phát từ đường dây điện rồi nhanh chóng lan tới vựa ve chai gần đó. Do khu vực nói trên buôn bán đồ ăn nên khi đám cháy phát sinh còn kèm theo nhiều tiếng nổ của bình gas mini.





Mọi thứ đã bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: HOÀNG NAM

Lực lượng công an và Đội phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Long Hậu gần đó đã có mặt nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, do gió lớn, nắng nóng, các sạp chủ yếu bằng lá nên gần hai tiếng sau đám cháy mới được dập tắt. Lửa đã thiêu rụi 35 sạp hàng trong chợ, 37 phòng trọ cùng năm nhà dân nằm gần chợ. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Rất may không có tổn thất về người.

HOÀNG NAM - TƯỜNG VÂN