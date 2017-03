Cháy dữ dội tại nhà máy cấp nước lớn nhất Hà Tĩnh

2 / 8

Nhiều người dân sống gần hiện trường vụ cháy cho hay, khoảng 10h sáng nay họ bất ngờ thấy cột khói đen kịt cao gần 20 mét bốc lên từ Nhà máy cấp nước Hà Tĩnh. Hàng chục nhân viên nhà máy nhanh chóng tháo chạy khỏi đám cháy. Vài chục phút sau, lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, công tác dập lửa được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, các vật tư trong kho được xác định là dễ cháy nên ngọn lửa khó bị khống chế, đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện công tác dập lửa vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Thiệt hại chưa được xác định.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường đám cháy: