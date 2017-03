Cháy hơn 30 ha rừng ở U Minh Thượng

Nắng nóng cộng với gió to đã làm đám cháy lan nhanh. Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng của tỉnh Kiên Giang đã có mặt kịp thời để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Hơn 100 dân quân tự vệ, cảnh sát PCCC và lực lượng kiểm lâm của bốn huyện thuộc vùng U Minh Thượng cùng với bốn xe chữa cháy chuyên dụng và rất nhiều phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp khác đã được huy động để tham gia chữa cháy rừng. Đến hơn 19 giờ tối cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ước tính sơ bộ có hơn 30 ha rừng bị cháy. Nguyên nhân vẫn chưa xác định được.

Được biết khu vực rừng sản xuất này rộng khoảng 1.200 ha, giáp ranh với vùng đệm của Vườn quốc gia U Minh Thượng do Công an tỉnh Kiên Giang quản lý. Thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp với Công ty Du lịch U Minh Thượng để khai thác du lịch trên khu vực rừng này.

AT