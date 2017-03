Cháy kho, có xử được tổng giám đốc cũ?

“Truy cứu hình sự không có cơ sở” Tôi không đồng tình với quan điểm của vị đại diện VKS. Nếu căn cứ vào việc thay công ty ký kết các giấy tờ và điều hành để xác định bị cáo Hải là người đại diện theo pháp luật của công ty là không đúng quy định. Việc khởi tố, truy tố đối với bị cáo Hải về tội danh như trên là không có cơ sở. Thời điểm xảy ra vụ cháy Hải không còn là tổng giám đốc. Điều 52, 57 Luật Doanh nghiệp xác định rõ tổng giám đốc, giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty là do bầu hoặc bổ nhiệm cùng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng. Khi không còn là tổng giám đốc mà vẫn thực hiện các công việc điều hành công ty thì việc điều hành này phải có sự ủy quyền đúng luật. Nếu xác định bị cáo Hải thực tế vẫn điều hành hoạt động doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm nhưng ở mức độ hạn chế từ sự ủy quyền này. Mặt khác, mấu chốt quan trọng phải xác định được nguyên nhân gây cháy thì mới phân định được trách nhiệm. Theo thông tin, nguyên nhân vụ cháy do đường dây điện tại khu kho cho thuê quá tải mà gây cháy và việc để xe không đúng quy định công ty. Vì vậy trách nhiệm chính là ở người chủ thuê đã không đảm bảo an toàn trong hoạt động tại cơ sở của mình. Tòa trả hồ sơ trường hợp này là có cơ sở nhằm làm sáng tỏ vai trò, trách nhiệm của cá nhân khác ngoài bị cáo thì mới đúng người, đúng tội, đúng bản chất đấu tranh tội phạm của cơ quan bảo vệ pháp luật. Luật sư NGUYỄN THÀNH CÔNG, Đoàn Luật sư TP.HCM