Cháy kho khô mực, thiệt hại hàng tỉ đồng

Được tin, năm xe chuyên dụng PCCC Công an tỉnh Kiên Giang đã có mặt kịp thời để tiến hành chữa cháy. Tuy nhiên, do kho chứa toàn là những đồ dễ cháy như thùng xốp, thùng nhựa, dây thừng, ngư lưới cụ… nên lửa bùng phát dữ dội rồi cháy lan sang ba căn nhà liền kề (số 294, 292, 290) cũng chế biến mực khô, dụng cụ dây thừng dùng cho ghe đi biển.









Lực lượng chữa cháy khống chế lửa.

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBNDTP Rạch Giá, cho biết nhận được tin báo cháy, UBND TP phối hợp với lực lượng Công an PCCC tỉnh Kiên Giang cùng chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, phường đội, công an phường lân cận đến giữ gìn an ninh trật tự và cùng chủ nhà đưa tài sản ra ngoài. Tuy nhiên, do đúng vào giờ cao điểm, người dân hiếu kỳ chen chân đến xem làm cản trở lực lượng chữa cháy. Bên cạnh đó, do nơi xảy ra cháy cách phường Vĩnh Quang khoảng 2 km nên việc tiếp nước cũng gặp khó khăn.





Sau hai giờ tích cực chữa cháy, lửa cơ bản được khống chế.



Bằng sự nỗ lực của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC Công an tỉnh và lực lượng chữa cháy tại chỗ, sau gần hai giờ tích cực chữa cháy, lửa cơ bản được khống chế.

Ông Tô Thanh Tiến, chủ kho mực khô số nhà 294, cho biết kho chứa mực khô gần với nhà ở nhưng rất may mắn là khô mực vừa xuất bán, chỉ thiệt hại hai kho lạnh chứa mực khô trị giá trên 500 triệu đồng, còn tài sản có giá trị trong gia đình cũng kịp đem ra ngoài.





Từ kho hàng 296 bốc cháy cháy sang kho hàng số nhà 290.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cháy là do thợ hàn tiện của kho chứa hàng 294 gần với kho chứa thùng mốp đã bắt lửa gây cháy. Vụ cháy ước tính ban đầu thiệt hại hàng tỉ đồng. Rất may, không có ai bị thương và ngôi biệt thự liền kề cũng được khống chế ngăn không cho cháy lan sang.

Đến 20 giờ ngày 19-2, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 20 giờ 10 phút điện cũng được mở trở lại.

Người dân thu dọn đồ đạc sau đám cháy

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 3 kho chứa hàng là xốp, mực khô, kho lạnh cùng một số ngư lưới cụ đi biển. Trước mắt chưa thống kê được thiệt hại về số tài sản, nhưng theo nhận định thì ước thiệt hại cả chục tỷ đồng vì đây đều là những kho hàng rất lớn.





Xe cứu hỏa di chuyển khỏi hiện trường



Cách nay một năm, cũng trên địa bàn phường Vĩnh Quang cũng xảy ra vụ cháy tương tự thiệt hại cũng lên hàng tỷ đồng. Thế nhưng, người dân vẫn còn thiếu ý thức trong việc hàn tiện gần nơi chứa các kho hàng dễ cháy, dẫn đến hậu quả rất lớn.