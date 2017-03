Cháy khoa Dược BV Y học cổ truyền Nghệ An

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An huy động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng cộng với kho thuốc Nam, thuốc Bắc và nhiều đồ dùng dễ cháy khiến lửa bốc dữ dội nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Sau 30 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên nhiều loại thuốc, máy móc thiết bị, dụng cụ, giấy tờ đã bị lửa thiêu rụi. Rất may vụ cháy không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an TP Vinh điều tra làm rõ.

Đ.LAM