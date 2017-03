Cháy lớn kho phế liệu tại Bình Dương

(PL)- Khoảng 9 giờ sáng 15-3, người dân khu vực phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) phát hiện kho chứa phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường An Phú) bất ngờ bốc khói.

Sau đó lửa nhanh chóng bùng lên rồi cháy dữ dội. Mọi người sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng không hiệu quả do trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải vụn, giấy cuộn, hạt nhựa tái chế…



Hiện trường đám cháy. Ảnh: NAM NGÂN Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã điều năm xe chữa cháy tới hiện trường. Nhiều bao tải chứa vải được nhanh chóng mang ra bên ngoài, cùng lúc xe máy múc cũng được huy động… Lửa được khống chế sau đó nhưng kho phế liệu cũng bị cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu là do hàn điện cạnh kho phế liệu. NAM NGÂN