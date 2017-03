Cháy lớn ở Hà Nội, 36 hộ mất nhà

Cháy ba căn nhà trong chợ Mỹ Tho

Chiều 26-8, một đám cháy bùng phát tại tiệm bán túi nylon ở số 64 Nguyễn Huệ, phường 1, TP Mỹ Tho (thuộc chợ Mỹ Tho). Lửa lan nhanh sang những căn nhà lân cận làm hàng trăm người tháo chạy tán loạn. Do đường vào điểm cháy hẹp nên xe thang không thể tiếp cận. May mắn là chợ Mỹ Tho gần sông Bảo Định nên lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Tiền Giang đã đặt máy bơm trực tiếp lấy nước từ sông. Sau 2 giờ, vụ cháy mới được dập tắt. Ba căn nhà bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực chợ Mỹ Tho. Công an TP Mỹ Tho cho biết căn nhà phát cháy từng hai lần bị xử phạt hành chính vì không đáp ứng điều kiện an toàn PCCC.

HÙNG ANH

Nhà gỗ tập thể C8 - Hàm Tử Quan (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) được xây dựng từ năm 1960, có diện tích khoảng 500 m2. Tòa nhà có hai tầng, lợp ngói, toàn bộ hệ thống kèo cột, sàn, cầu thang bằng gỗ. Hiện tòa nhà có 36 hộ dân sinh sống với 108 nhân khẩu. Năm 2005 và 2007, khu tập thể này từng bị “bà hỏa” viếng thăm, hậu quả là hơn 60 căn hộ bị thiêu rụi.

Đám cháy khiến cả một khu phố hỗn loạn. Hàng trăm người dân phải vội vã di tản. Ảnh: CTV