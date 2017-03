Cháy lớn ở xí nghiệp may, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Theo các nhân chứng tại hiện trường, sau khi phát hiện khói và ngọn lửa bốc lên từ khu vực xưởng may, lực lượng bảo vệ ở đây đã báo động cháy và gọi lực lượng cứu hỏa.





Khoảng 30 phút sau xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái Nguyên và lực lượng chữa cháy của Nhà máy Z131 Phổ Yên (gần với Xí nghiệp may Sông Công 2) mới có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.





Do khu vực Xí nghiệp may Sông Công 2 chứa toàn hàng may mặc nên khi ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng lan từ kho chứa hàng sang khu vực dây chuyền may thành phẩm.





Sau gần hai giờ, đám cháy mới được khống chế và dập tắt. Trong lúc chữa cháy đã có 2 người bị thương nhẹ.

Theo ước tính, toàn bộ số hàng may mặc có tổng trị giá trên 100 tỷ đồng đã bị cháy hoàn toàn.Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.