Cháy lớn thiêu rụi 10 ha rừng ở Đà Nẵng

Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 10 ha rừng, trong đó có 6 ha rừng đặc dụng và 4 ha rừng trồng của người dân.

Sau khi xảy ra đám cháy, UBND quận Liên Chiểu đã phải huy động khoảng 100 người đến dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn khi gặp gió mạnh đã lan nhanh nên đến 24 giờ đêm 14-7, lửa mới tạm thời được khống chế. Đến sáng 15-7, UBND quận Liên Chiểu huy động thêm 30 người tiếp tục lên núi để dập những đám lửa còn cháy âm ỉ.

“Tôi khẳng định nguyên nhân vụ cháy là do con người chứ không phải do nắng nóng hay bom đạn sót lại nổ. Bởi khu vực phát cháy gần với đường đi, lại nằm trong khu vực có người dân qua lại phát thực bì. Hiện công an đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ khởi tố vụ án, khởi tố người đã gây ra vụ cháy này” - ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết. Từ đầu năm đến nay tại quận Liên Chiểu đã xảy ra năm vụ cháy thiêu rụi hàng trăm hecta rừng.

LÊ PHI