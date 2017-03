Cháy lớn thiêu rụi 12 căn nhà

Sau khi nhận được tin báo, năm xe chữa cháy, 10 máy phun nước cùng hàng trăm người thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, công an, quân đội TP Long Xuyên và người dân sống xung quanh khu vực này đã tích cực tham gia chữa cháy. Do điểm cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, cộng với thời điểm xảy ra cháy có gió to làm lửa lây lan rất nhanh. Lực lượng chữa cháy đã phải sơ tán các hộ trong khu vực nguy hiểm ra ngoài để đảm bảo an toàn.

May mắn là khi đám cháy bùng lên chừng 17 phút thì một cơn mưa lớn đổ ập xuống. Vì thế cùng với sự nỗ lực của lực lượng chữa cháy, khoảng một giờ sau thì lửa đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Người dân ở khu vực này cho biết đám cháy xuất phát từ nhà ông Tịch ở tổ 6, khóm 3. Sau đó lửa cháy lớn và cháy lan sang các nhà liền kề với vật liệu bằng gỗ ở chung dãy nên gây cháy dữ dội.

TX (Theo VOV)