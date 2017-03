Cháy lớn trong phố cổ Hội An

Lúc 4 giờ 30 sáng 15-8, tại số 94 Trần Phú, phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Trần Niên Dũng. Ngôi nhà này nằm ngay trung tâm phố cổ Hội An, được dùng để buôn bán hương, nến, bức trướng và các mặt hàng phục vụ tang lễ. Gần 1 giờ sau, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam mới khống chế được đám cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Khi xảy ra cháy, ông Dũng cùng vợ và con gái đang ngủ trên lầu. Chỉ khi người dân mang bình chữa cháy đến dập lửa, cả nhà ông Dũng mới bừng tỉnh và vội vã tháo chạy. Nhưng lửa quá lớn đã khiến cả ba người bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa Đà Nẵng.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: LÊ PHI

Đại tá Võ Đình Nhành, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam, khuyến cáo: “Đây là vụ cháy lớn nhất tại phố cổ Hội An trong 10 năm trở lại đây. Các hộ dân trong phố cổ phải hết sức thận trọng khi sử dụng điện, đốt đồ cúng”. Cũng theo Đại tá Nhành, phố cổ Hội An luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao nên ngay từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Công an tỉnh Quảng Nam đã lập Đồn Cảnh sát PCCC bắc Quảng Nam để phản ứng nhanh khi xảy ra cháy.

Phường Minh An có khoảng 1.200 ngôi nhà, trong đó hơn 80% là nhà cổ. Từ lâu TP Hội An đã cấm tất cả hoạt động buôn bán gas, than, xăng dầu, thậm chí cả sửa xe máy trong khu vực phố cổ để đề phóng cháy nổ.

LÊ PHI