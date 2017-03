Cháy nhà bốn tầng, nghi do hàn xì

Bà Phạm Quý Loan - Trưởng ban điều hành khu phố cho biết căn nhà trên do bà Nguyễn Thị Thu Cúc (51 tuổi) làm chủ đang trong quá trình sửa chữa hoàn thiện. Khoảng 11 giờ cùng ngày, công nhân Nguyễn Ngọc Đông làm nhiệm vụ hàn xì dàn khung sắt ở phía sau nhà thì những tia lửa hàn không may bắn vào tấm nệm và dàn máy gần đó. Trong tích tắc, lửa bùng lên rồi bao phủ toàn bộ. Những người ở bên trong nhà hoảng sợ tri hô cầu cứu. Dân địa phương cầm bình CO 2 hỗ trợ nhưng bất thành phải tháo chạy ra đường lớn, tránh nguy hiểm.

PCCC quận 1, quận 11 huy động nhiều xe nước cùng lính cứu hỏa có mặt. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chuyên nghiệp đã khống chế được đám cháy.

Một số vật dụng sinh hoạt, dàn máy lạnh bị cháy đen, hư hại. Công an phường đã mời những người liên quan và anh Đông lên trụ sở làm rõ.

XUÂN NGỌC