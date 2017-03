Cháy nhà hàng ở TP.HCM, khách hoảng loạn

Lửa và khói bốc lên từ kho chứa cồn của nhà hàng. Nhân viên nhà hàng đã dùng bình cứu hỏa mini và nước dập lửa nhưng đám cháy tiếp tục bùng lên.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh có mặt. Đến gần 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Khoảng 5 giờ sáng 27-2, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tám căn nhà tại chợ Thứ 11 (thị trấn An Minh, huyện An Minh, Kiên Giang), trong đó có hai tiệm vàng, hai tiệm tạp hóa, ba tiệm bán quần áo, vải sợi... Không có thiệt hại về người. Thiệt hại của vụ cháy ước tính hơn 5 tỉ đồng. Nguyên nhân được xác định là do chập điện và nổ bình gas. UBND huyện An Minh đã cử người đến thăm hỏi và hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị cháy.

Lúc 16 giờ 50 chiều 27-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ông Huỳnh Chên ở khóm 2, phường 8, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường kịp thời, dập tắt đám cháy 15 phút sau đó. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ đồ dùng trong nhà bị thiêu rụi. Ước thiệt hại gần 100 triệu đồng. Nghi vấn ban đầu là do chập điện.

X.NGỌC - V.SƠN - T.VŨ