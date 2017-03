Cháy nhà kho của công ty gỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 19-6, một số công nhân đang làm việc tại Công ty TV nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho chứa hàng thành phẩm của công ty và sau đó lửa bốc lên bùng cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã điều 12 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Tuy Phước dập lửa. Tuy nhiên, do kho chứa mặt hàng dễ cháy nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 22 giờ cùng ngày, lửa mới được khống chế nhưng toàn bộ khu nhà kho và hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.





Lực lượng cảnh sát PCCC khống chế đám cháy từ trên cao. Ảnh: VIẾT LONG

Trưa 19-6, tại nhà 43 Lê Đại Hành (phường Tây Lộc, TP Huế) do ông Võ Văn Búp làm chủ bỗng dưng bốc cháy khiến cả khu dân cư hoảng loạn.

Theo các nhân chứng, đầu tiên họ phát hiện tại nhà ông Búp khói bốc nghi ngút rồi lửa cháy kèm theo những tiếng nổ lớn. Những người trong gia đình gồm ông Búp kịp thời chạy thoát ra ngoài hô hoán. Lập tức, ban quản lý chợ Tây Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng cùng người dân và tiểu thương chợ Tây Lộc gần đó dùng nước chữa cháy, thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tây Lộc và cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động hai xe chữa cháy đến hiện trường. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

LỘC THU - VIẾT LONG