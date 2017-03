Cháy quán karaoke: Khó thoát thân!

Các vụ cháy quán karaoke, vũ trường kinh hoàng • Chiều 12-10, quán karaoke Cosy ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang bốc cháy, thiêu rụi hơn 30 phòng hát cùng toàn bộ tài sản bên trong. • Ngày 22-9, quán karaoke Sao tám tầng ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng bốc cháy ngùn ngụt. May mắn là khi cháy quán không có người. • Ngày 17-9, quán karaoke tám tầng ở phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bùng cháy. Lửa xuất phát từ bảng quảng cáo trên tầng hai, sau đó lan rộng ra tám tầng của quán. May mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu hủy căn nhà. Quán karaoke này chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh, không đảm bảo điều kiện về PCCC. • Rạng sáng 7-5, quán karaoke Cường Phát nằm trên đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi phát hỏa. Cảnh sát phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới dập được đám cháy. May mắn là hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng “bà hỏa” thiêu rụi bảy phòng hát cùng nhiều vật dụng bên trong, ước tính thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. • Tối 30-12-2014, quán karaoke New (180 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM) phát hỏa rồi lan nhanh sang quán karaoke Idol và hai căn nhà liền kề. Đám cháy đã phá hủy bốn căn nhà, làm cháy sém bốn căn khác khiến một người tử vong và 72 xe máy bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện bảng quảng cáo của quán karaoke New. • Trưa 3-5-2014, quán karaoke Nhật Thực trên phố Giảng Võ (Hà Nội) phát hỏa từ tầng một rồi nhanh chóng lan sang các tầng trên khiến hai nạn nhân tử vong tại tầng hai và ba nạn nhân tử vong tại tầng ba. Vụ cháy xảy ra vào buổi trưa, quán karaoke vắng khách, chỉ có các nhân viên đang nghỉ tại các phòng phía trên. Phát hiện cháy, một số nhân viên đã trèo sang nhà bên cạnh thoát hiểm nhưng vẫn còn năm người bị kẹt lại trong nhà. Quán karaoke này có dạng nhà ống, không có lối thoát hiểm. Vụ cháy do chập điện… • Xa hơn nữa, người dân không quên được vụ cháy kinh hoàng ở vũ trường Blue trong tòa nhà ITC vào chiều 29-10-2002. Hậu quả vụ cháy làm 60 người chết, 70 người bị thương, thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng bên trong trung tâm thương mại này. Nguyên nhân vụ cháy là do thợ hàn gây ra khi gắn các bulon định vị trên tầng nhà, làm văng tàn lửa ra các tấm xốp cách âm…