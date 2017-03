Cháy rụi năm nhà sàn truyền thống

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 10-2, lửa thiêu rụi năm ngôi nhà sàn truyền thống của bà con dân tộc thiểu số Ba Na. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt bờ lô rẫy bạch đàn gần nhà. do giữa mùa khô, gió mạnh khiến lửa bùng cháy lan sang khu dân cư. Rất may không có thiệt hại về người.

Thiệt hại nặng nề nhất là gia đình bà Đinh H’Ơn (dân tộc Ba Na); ngôi nhà sàn năm gian và tất cả vật dụng trong nhà đã bị cháy rụi.

THÙY HƯƠNG