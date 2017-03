Cháy tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước

Vào khoảng 8 giờ 10 ngày 16/8, từ tầng hầm thứ 2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bất ngờ có khói mù mịt kèm theo mùi khét tỏa ra. Lập tức nhân viên bảo vệ ngân hàng gọi điện thông báo có cháy tới lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố và yêu cầu nhân viên trong tòa nhà di chuyển xe máy, đồ đạc ra khỏi khu vực có hỏa hoạn.



Nhận được thông tin báo cháy, sau khoảng 15 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Hoàn Kiếm đã điều động 3 xe chữa cháy tới hiện trường.Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng, không để các phương tiện giao thông gây ách tắc, làm cản trở công tác cứu hỏa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm dưới tầng hầm, nhiều khí độc tỏa ra.Tới 10 giờ 50, lực lượng chữa cháy phải điều thêm một chiếc xe cứu hỏa chuyên dụng chứa hóa chất tới khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa liên tục tiếp thêm các bình dung dịch, hòa hóa chất với nước để hút khí độc ra bên ngoài. Các chiến sĩ tham gia cứu hỏa phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận hiện trường.Trung úy Hồ Quang Minh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) cho biết vụ hỏa hoạn khiến giao thông qua tuyến phố Lý Thường Kiệt ùn tắc cục bộ trong sáng 16/8.Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 11 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cơ bản được dập tắt.Hiện các chiến sỹ cứu hỏa đang tiếp tục dùng dung dịch, hóa chất hòa với nước để hút khí độc ra bên ngoài. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được một số nguồn tin xác định có thể do chập điện./.