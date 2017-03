Chạy trốn cảnh sát, một nữ sinh tử nạn?

Đến chiều 29-3, hai em Lê Thị Thanh Tuyền (thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) và Nguyễn Thị Thanh Lan (cùng 18 tuổi, thôn Xuân Mỹ, Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên. Tuyền bị chấn thương sọ não, nứt xương gò má, đa chấn thương vùng mặt, mắt. Còn Lan bị gãy tay phải, đa chấn thương.

Trong khi đó, gia đình em Võ Thị Thu Thảo (18 tuổi, thôn Hội Cư) vẫn chìm trong đau buồn sau cái chết của con em. Cả ba em đều là học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa.

Nhân chứng: Thấy công an rượt đuổi

Theo lời kể của em Lan, sau khi tham gia giải thể thao học đường do Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên tổ chức tại TP Tuy Hòa, gần 23 giờ ngày 26-3, Tuyền mượn xe máy chở Thảo ngồi giữa và Lan ngồi sau cùng đi uống nước. Khi vừa rẽ sang đường Trường Chinh, ba nữ sinh nhìn thấy hai cảnh sát đi trên một mô tô chạy chiều ngược lại. Phát hiện xe máy chở ba và hai người không đội mũ bảo hiểm, hai cảnh sát liền quay xe đuổi theo. “Em và Thảo ngồi sau đều thấy xe cảnh sát cơ động rượt đuổi theo. Bạn Tuyền sợ quá nên tăng tốc bỏ chạy. Khi đến đoạn trước Trường CĐ nghề Phú Yên thì xảy ra tai nạn, em bất tỉnh và không biết gì nữa”.

Anh Võ Hoàng Long (sinh viên ĐH TDTT TP.HCM, thực tập tại Trường THPT Lê Hồng Phong), người đưa các nữ sinh trên đi thi đấu thể thao, kể lại: Lúc đó tôi cùng một số người bạn đang ngồi chơi bên đường thì thấy Tuyền chở hai em kia chạy xe máy qua rất nhanh, ngay phía sau là hai cảnh sát đang chạy mô tô đuổi theo.

“Tôi lo cho các em quá nên vội cùng một người bạn lấy xe máy chạy theo. Khi đến ngã tư Trường Chinh - Trần Phú (cách trường CĐ nghề hơn 300 m - PV), chúng tôi thấy hai cảnh sát không đuổi theo các em nữa mà rẽ sang đường khác. Chúng tôi chia ra đi tìm các em nhưng không thấy. Khoảng 30 phút sau, tôi mới được báo các em bị tai nạn và vội chạy tới hiện trường”.

Ông Mai Anh Tuấn (nhân viên bảo vệ trường CĐ nghề) là người đầu tiên đến hiện trường vụ tai nạn trên. Sau khi nghe tiếng “rầm” rất to, ông Tuấn chạy ra thì thấy một chiếc xe máy đâm vào bức tường rào khu ký túc xá trường CĐ nghề. Vụ tai nạn đã làm em Thảo chết tại chỗ. “Tôi phải kêu thêm một anh bảo vệ ra giúp họ. Lúc đó ba em gái nằm dính kẹt vào nhau giữa xe máy, bức tường và cột điện. Máu ra nhiều lắm. Lúc này tôi không thấy ai xung quanh nên gọi điện thoại cho Công an phường 7 đến xử lý” - ông Tuấn kể.

Cha em Võ Thị Thu Thảo đau buồn sau cái chết của con gái. Ảnh: TẤN LỘC





Cha em Nguyễn Thị Thanh Lan lo lắng trước tình trạng thương tích nghiêm trọng của con gái. Ảnh: TẤN LỘC

Không ghi nhận đầy đủ lời khai

Anh Võ Hoàng Long thông tin thêm: “Khi Công an phường 7 đến lập biên bản hiện trường, họ có lấy lời khai của tôi. Tôi nhiều lần khai là nhìn thấy xe của Tuyền chạy trước, xe của hai cảnh sát cơ động chạy sau với khoảng cách gần 100 m nhưng Công an phường 7 cố tình không đưa vào biên bản nên tôi không ký. Sau đó do công an nhiều lần yêu cầu, tôi ký biên bản và tự ghi thêm chi tiết này vào”.

Theo Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa đã có báo cáo về vụ tai nạn trên. Theo báo cáo, em Tuyền điều khiển xe máy chở hai em Thảo, Lan đã không làm chủ tốc độ nên tông vào bức tường ký túc xá trường CĐ nghề. Hậu quả em Thảo chết tại chỗ, hai em còn lại bị thương. Báo cáo không đề cập tới việc công an rượt đuổi. “Hiện Công an TP Tuy Hòa đang thụ lý điều tra, nếu có vấn đề gì liên quan sẽ báo cáo bổ sung sau” - Đại tá Dĩnh nói.

Khi PV liên lạc, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên đề nghị PV làm việc trực tiếp với Công an TP Tuy Hòa để nắm rõ sự việc. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết: “Vụ đó anh em đang làm, bên điều tra báo không có chuyện cảnh sát cơ động rượt đuổi. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân khiếu nại nên tôi đã chỉ đạo anh em làm kỹ lưỡng, đầy đủ, khách quan rồi mới kết luận”.

Gia đình nạn nhân yêu cầu làm rõ

Đến chiều 29-3, bà Nguyễn Thị Tâm (mẹ em Thảo) vẫn nằm liệt do quá đau đớn trước cái chết của con gái. Trong khi đó, ông Võ Văn Cường (cha em Thảo) ngồi nhìn đăm đăm vào di ảnh con gái trên bàn thờ suốt mấy ngày nay. Ông Cường nói rằng Thảo dự định đăng ký thi vào các trường đại học y, GTVT nhưng giờ đây niềm kỳ vọng của gia đình ông đã tan biến. Theo ông Cường, từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay, chưa có cán bộ công an nào đến thăm hỏi hay làm việc với gia đình.

Người thân của các nữ sinh Tuyền, Lan cũng tỏ ra rất bức xúc với vụ việc trên. Ông Nguyễn Văn Thành (cha em Lan) nói: “Từ khi các cháu bị nạn đến nay không thấy cơ quan công an đến hỏi thăm các cháu bị thương nặng nhẹ, sống chết ra sao. Gia đình tôi đang yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc”.

Em Tuyền mồ côi cha, là con đầu của gia đình có ba chị em, có hoàn cảnh rất khó khăn. “Gia đình bức xúc lắm. Chúng tôi yêu cầu phải làm rõ vụ việc và xử lý những người liên quan” - bà Lê Thị Loan (mẹ em Tuyền) nói.