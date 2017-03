"Cháy" vé xe đi ngày cao điểm tết

Hành khách xếp hàng mua vé tuyến TP.HCM - Nha Trang tại quầy vé của doanh nghiệp Quang Hạnh ở bến xe miền Đông - Ảnh: Q.Khải

Trong khi vé xe đi trong ngày cao điểm tết của các hãng xe gần như đã được bán hết thì tại các quầy vé của bến xe miền Đông lại khá vắng khách. Ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông - cho biết đã tổ chức bán vé tết từ ngày 12-1 của 13 tuyến đường trọng điểm như: Bồng Sơn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đông Hà, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình. Trong hai ngày qua, các quầy vé do bến xe miền Đông trực tiếp bán chỉ hơn 440 vé. Ông Hải khẳng định: “13 tuyến trọng điểm trên luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, muốn mua bao nhiêu vé cũng có”.

Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, ít nhất 20 đơn vị bán vé đi các tuyến miền Trung, miền Bắc đã treo bảng thông báo hết vé tết đi trong thời gian cao điểm.

Cụ thể, các quầy vé của Hãng xe Thuận Thảo chạy tuyến TP.HCM - Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế đã hết vé đi các ngày 20 đến 28 tháng chạp; Công ty TNHH Chín Nghĩa chạy tuyến Quảng Ngãi cũng thông báo chỉ còn vé đến ngày 19 và 29 tháng chạp; Công ty cổ phần vận tải Thiên Trang chạy tuyến Quảng Ngãi thông báo hết vé đi các ngày từ 22 đến 28 tháng chạp.

Tương tự, các công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Phi Hiệp, Hãng xe Bình Phương, Hãng xe Phi Long… chạy tuyến Đà Nẵng, Huế, Sông Cầu, Sông Hinh… cũng đều thông báo hết vé đi vào các ngày cao điểm.

Do nhiều đơn vị thông báo hết vé nên lượng khách đến bến xe miền Đông thưa hẳn so với những ngày trước; hành khách chỉ tập trung đông tại một số tuyến về Tây nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai. Tại quầy bán vé của Hợp tác xã Quyết Thắng chạy tuyến M’Đrắk (Đắk Lắk), do lượng khách tập trung quá đông, bến xe miền Đông đã bố trí cho quầy vé này bán gần khu vực cửa ra vào, có ghế cho hành khách ngồi và cắt cử hai bảo vệ hướng dẫn, giữ trật tự.

Trong khi đó, Công ty TNHH thương mại vận tải hành khách Quê Hương chạy tuyến Phan Rang - Quảng Sơn dán thông báo sẽ bán vé tết từ ngày 17-1.

Nhân viên quầy vé xe Phương Trang cho biết đến giờ chưa nghe kế hoạch bán vé tết từ công ty, việc bán vé tại đây hiện chỉ phục vụ cho những hành khách đi lại trong ngày.

Theo QUANG KHẢI (TTO)