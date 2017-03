Chạy xe ẩu đụng chết 3 người, lãnh 9 năm tù

Tòa cũng tuyên chủ xe thuê bị cáo chở hàng phải bồi thường cho các nạn nhân tổng cộng gần 300 triệu đồng.

Tối 12-8-2009, Quang chạy ôtô tải chở rau cải lưu thông theo hướng từ An Lạc về An Sương. Do thiếu quan sát và xử lý kém, xe của Quang đã đụng phải một người đi bộ đi ngang qua đường làm nạn nhân chết. Tiếp tục, xe tải chạy leo lên lề phải, đụng vào một quán cà phê gần đó làm thêm hai người chết, chín người bị thương, gây thiệt hại nhiều tài sản trị giá gần 50 triệu đồng.

P.THƯƠNG