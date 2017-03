Cháy xe: Bên công khai, bên lấp lửng

Tội ở con người, không phải do xăng PGS-TS Nguyễn Lê Ninh, chuyên gia về động cơ đốt trong và cơ khí động lực, cho hay: Từ năm 1950, thế giới có pha methanol vào xăng. Sau đó, nhiều hãng ô tô nổi tiếng đã khuyến cáo không nên dùng loại xăng này do dễ làm hư hỏng các gioăng cao su, ống dẫn nhiên liệu. Methanol cũng tấn công vào các chi tiết làm bằng hợp kim nhôm, tạo ra hydro là chất khí dễ cháy. “Ở nước ta, do có những sơ hở trong quản lý dẫn đến hiện tượng pha methanol vào xăng để tăng lợi nhuận. Bản thân xăng A83 không có tội, tội là ở những người đã pha methanol vào để làm tăng chỉ số octan nhằm trục lợi, dẫn đến cháy xe” - ông Ninh nói.