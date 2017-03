Chạy xe quên đóng cửa, tài xế lãnh 10 tháng tù

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 92 triệu đồng.

Theo hồ sơ, sáng 7-7, Sang chạy xe ô tô khách, khi qua địa phận Huế, Sang đi vào đường cấm. Do Sang không đóng cửa lên xuống của xe nên cửa đã va vào xe em Nguyễn Thị Thúy An (đang trên đường đến trường làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2). Vụ tai nạn khiến em An văng ra đường và bị xe Sang cán chết.

Tại tòa, Sang thừa nhận hành vi của mình và mong được gia đình nạn nhân tha thứ. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm và xem thường pháp luật nên cần có mức án thích đáng để phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mới vi phạm lần đầu nên tuyên mức án trên.

VIẾT LONG