Cháy xưởng chế biến gỗ, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Các công nhân làm việc tại đây cho biết khi họ đang nghỉ trưa thì lửa bỗng bùng lên tại khu gia công đồ gỗ rồi cháy lan rộng ra cả xưởng. Mọi người dùng nước và bình CO 2 khống chế lửa nhưng bất thành. Ngay sau đó, lực lượng PCCC, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do nắng nóng kèm gió Lào thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ nhà xưởng rộng 5.000 m2 và sản phẩm đồ gỗ sau đó đã bị lửa thiêu rụi, tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa rõ.

Chiều cùng ngày, tại khu rừng bạch đàn thuộc địa phận Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy với diện tích rộng khoảng 3 ha rừng bạch đàn của dân.

Do địa hình hiểm trở nên việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Do vậy phải sau bốn giờ đồng hồ thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tìm hiểu.

ĐẮC LAM - NGUYỄN PHƯƠNG