Chém bạn nhậu, lãnh án

Do có mâu thuẫn trong khi uống rượu, Bằng rủ Trần Duy Tân (trú cùng xã) tìm anh Nguyễn Quốc An để đánh. Bằng, Tân lấy hai con dao đến chỗ uống rượu gặp An. Bằng xông vào đánh và chém vào tay An gây thương tích. Anh Trần Vương Phi Phước (bạn của An) dùng ghế gỗ can ngăn liền bị Tân và Bằng tấn công bằng dao gây thương tích. Sau đó, An và Phước được người dân đưa đi cấp cứu. Tỉ lệ thương tật của An là 23%, Phước là 10%. Bằng và Tân bỏ trốn. Sau đó, Tân ra đầu thú. Riêng Bằng trốn đến ngày 29-4 mới chịu ra đầu thú. Bằng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nay lại tái phạm.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN