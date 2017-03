Chém chết bạn nhậu lão niên

Bị cáo tỏ ra ăn năn trước HĐXX



Theo MAI HIỀN (TTO)



Theo cáo trạng, ngày 3-1-2013, bị cáo Tường và bạn là ông Đỗ Đức Thuận ngồi nhậu với nhau. Khi đã ngà ngà say thì phát sinh mâu thuẫn. Ông Thuận dùng chén đánh vào đầu bị cáo Tường gây chảy máu. Bị cáo Tường liền lấy con dao phát cỏ dọa chém ông Thuận, nhưng vì đang say rượu nên nạn nhân không e sợ mà còn tỏ ra thách thức. Tức khí bị cáo Tường đã dùng dao chém vào bên trái cổ khiến ông Thuận tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện.Tại phiên tòa, phía gia đình người bị hại đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét đến các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Tường 8 năm tù vì tội danh giết người.Theo gia đình bị hại và người dân ở đây, bị cáo Tường là người hiền lành, không rượu chè cờ bạc. Đây chỉ là tai nạn đáng tiếc do thiếu kiềm chế khi say rượu. Bị cáo lại là người cao tuổi nên mức án trên là hợp lý.