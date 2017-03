Chém chết bạn tình, lãnh án tử hình

HĐXX nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã tước đi mạng sống của người khác một cách tàn bạo nên cần phải loại khỏi đời sống xã hội.

Theo hồ sơ, trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị T., An nghi ngờ chị ngoại tình nên bỏ về nhà mẹ. Sau đó, An đã nảy ý định giết chị T. nên viết ba lá thư với nội dung sẽ hành quyết chị. Ngày 19-4, sau khi tổ chức uống rượu tại nhà, An lấy rựa dài chém nhiều nhát vào đầu làm chị T. chết ngay tại chỗ. Biết chị T. đã chết, An ném lại ba lá thư trên rồi về nhà treo cổ tự tử. Tuy nhiên, mọi người kịp phát hiện cứu được An.

HÀ NAM