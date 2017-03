Chém chết người, phó công an xã lãnh 18 năm tù

Trong phiên xử lưu động sáng ngày 8/8 tại huyện Nam Trà My, TAND Quảng Nam đã tuyên phạt Hồ Văn Huynh (SN 1986, nguyên phó Công an xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 20/5/2013, Hồ Văn Huynh ngồi uống bia và hát karaoke tại quán Thuận Hà ở thôn 1, xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) với Hồ Văn Thà (SN 1987, là cán bộ tuyên giáo xã Trà Vân, trú tại thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) và một số người khác. Hồ Văn Huynh lúc bị bắt tại cơ quan công an Do Hồ Văn Huynh không trả tiền nên bị Hồ Văn Thà chọc quê là “chơi dở và không đẹp”. Bực tức việc bị Hồ Văn Thà chê bai, Hồ Văn Huynh về nhà thay quần áo và lấy xe, mang theo con dao đi tìm Hồ Văn Thà để trả thù. Khi quay lại quán Thuận Hà, Hồ Văn Huynh dừng xe để mua rượu. Lúc này Hồ Văn Huynh đi ra ngoài quán gặp Hồ Văn Thà và bị Thà tiếp tục chê bai Huynh. Không kìm nén được, Huynh rút dao chém nhiều nhát vào người Thà. Thấy anh Thà bị chém, anh Đinh Hoàng Nhã (SN 1976, trú xã Trà Vân) nhảy vào tước dao bị Huynh gây thương tích 10%. Anh Thà bị chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài phải lãnh 18 năm tù, Hồ Văn Huynh còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 86 triệu đồng và chu cấp 500.000 đồng/tháng cho con anh Thà (mới 4 tuổi) đến khi 18 tuổi. Theo Công Bính (Dân trí)