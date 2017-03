Chém công an phường để “giải cứu” bạn bị giữ xe

Vụ chém công an xảy ra tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 6 bị cáo Phạm Duy Thành (19 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh), Hoàng Tùng Lâm (22 tuổi, ở Hòa Bình), Đặng Quang Đạo (19 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định), Võ Tá Nguyên, Nguyễn Văn Minh (cùng 25 tuổi, ở Quảng Ninh) và Đào Hải Ninh (22 tuổi, ở Hải Dương) bị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản”.

23h ngày 24/11/2009, Thành điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ công tác của Đại đội 6, Trung đoàn cảnh sát cơ động phát hiện và đưa về trụ sở công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Thành cũng theo đến trước cửa rồi gọi điện cho Lâm, Đạo đến xin hộ xe.

Nhận được điện của Thành, 2 thanh niên này lập tức có mặt và vào xin tổ cảnh sát cơ động trả xe cho Thành nhưng không được, chúng bỏ ra ngoài cửa chửi bới, nhục mạ tổ công tác. Một lát sau, Nguyên, Minh và Ninh cũng phóng xe tới. Cả nhóm hò hét, chửi bới, đe dọa sẽ cho lực lượng công an trong Công an phường Trung Hòa “ăn đạn hoa cải” và đốt công ăn phường.

Nhóm bị cáo sinh viên trong phiên tòa ngày cuối năm.

Thấy nhóm thanh niên quá hung hăng, cán bộ trực ban của công an phường ra giải thích, yêu cầu bình tĩnh, giữ trật tự. Không nghe theo lời khuyên, Nguyên hùng hổ cầm viên gạch ném vỡ kính một chiếc ôtô đỗ cạnh trụ sở công an phường rồi bỏ chạy. Ra đến đường, Nguyên nói cả nhóm chờ mình về nhà “lấy đồ”.

Nguyên về nhà chọn 3 con dao rồi trở lại đưa cho Minh, Đạo mỗi người một con, bản thân giữ lại một con. Có hung khí trong tay, 6 thanh niên quay lại phường. Nguyên và Minh xông vào trụ sở còn 4 người bạn đứng ngoài chửi bới, đe dọa.

Cán bộ công an phường Trung Hòa, anh Nguyễn Chí Cương thấy Nguyên và Minh lăm lăm tay dao xô tới đã hô to yêu cầu 2 thanh niên bỏ dao xuống. Nhưng 2 nhát dao từ tay Nguyên đã nhắm anh Cương chém tới, rất may anh tránh được. Nguyên quay sang chém anh Nguyễn Quốc Huy – cảnh sát cơ động. Anh Huy vội rút súng bắn chỉ thiên.

Mặt lạnh, Minh vung dao xông vào người cảnh sách cơ động. Thấy vậy, một cảnh sát khác đứng gần đó vội rút súng AK nổ một tràng chỉ thiên. Lúc đó Nguyên và Minh mới bỏ chạy.

6 mái đầu xanh cúi gằm trước vành móng ngựa. Không còn vẻ yêng hùng, từng bị cáo ấp úng nhận tội, xin tòa xem xét hành vi sốc nổi của mình, chỉ vì một phút sĩ hão, họ đã tự đánh mất tương lai, sự nghiệp. 5 trong số 6 bị cáo đều là sinh viên các trường đại học có tiếng ở Hà Nội như Học viện Tài chính, Thương mại, Bách khoa...

Phiên tòa ngày cuối năm, 3 bị cáo không tránh được cái tết sắp tới trong tù. Tòa tuyên phạt Nguyên 12 tháng tù, Minh 8 tháng tù, Thành 9 tháng tù. Đạo và Lâm cùng chịu mức án 7 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và được trả tự do ngay tại tòa. Ninh chịu mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ.

