Chém công an trả thù, lãnh án nặng

Tối 16-1-2012, Anh cùng bạn đến một quán nhậu ở xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới) thì gặp anh Trần Khắc Phong Mỹ (nguyên công an viên xã Mỹ Hội Đông) đang nhậu với bạn. Anh nhớ lại việc trước đây nhiều lần bị anh Mỹ lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục nên nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, Anh về nhà lấy một cây dao tự chế dài khoảng 60 cm quay lại chém vào đầu của anh Mỹ. Nạn nhân đưa tay đỡ và bị ngã. Anh tiếp tục cầm dao chém, nạn nhân đưa hai chân lên đỡ rồi bỏ chạy, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tật 16%. Gây án xong, Anh bỏ trốn đến ngày 31-8-2012 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo tòa, bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng là có tính chất côn đồ, phạm tội vì lý do công vụ của nạn nhân, dùng hung khí nguy hiểm. Bị cáo tấn công liên tục, nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời, nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo gây tâm lý hoang mang đối với những người thi hành công vụ, làm mất trật tự an toàn, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, bị cáo đã tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt… Từ đó tòa xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt như trên.

DUY BÌNH