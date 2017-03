Chém công an vì...buồn!

Ngày 7-12, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Bùi Quang Chung ba năm tù về hai tội là cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. HĐXX nhận định mức hình phạt của án sơ thẩm đã thỏa đáng nên không xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Điều gây chú ý trong phiên xử là bị cáo Chung tiếp tục “chiếm diễn đàn” để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ, Chung làm thợ hồ cho một công trình xây dựng trên đường Lê Đại Hành (quận 11). Ngày 25-4-2011, do mâu thuẫn nên Chung bị một nhóm thanh niên đánh gây thương tích. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án nhưng sau đó không xác định được thủ phạm nên quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Chung cho rằng công an phường và cán bộ điều tra bao che cho hung thủ nên phát sinh ý nghĩ xấu đối với lực lượng này. Càng ngày nỗi buồn bực càng dâng cao nên Chung quyết định thủ dao để gây án. Chiều 1-12-2011, Chung cầm dao chém một cán bộ công an phường bị thương. Khi lực lượng công an đến hiện trường giải quyết, Chung lại dùng dao chém thêm một cán bộ công an khác.

Bị cáo Bùi Quang Chung tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HY

Phiên xử sơ thẩm lần đầu vào tháng 5-2012 diễn ra căng thẳng. Khẳng định tại tòa, Chung bảo việc gây án là nhằm mục đích nhắc nhở, cảnh báo lực lượng công an làm tốt hơn nhiệm vụ và bị cáo có thể chém bất kỳ người nào. Chung còn hỏi ngược tòa là tại sao bị cáo đã có thể vạch ra đến ba phương án tìm ra người gây án còn công an lại không?

Cùng đó, Chung đưa ra ví dụ về trách nhiệm bồi thường. Cụ thể: “Xe tòa đậu trước, xe tôi đậu sau, xe công an từ phía sau trờ tới đụng xe của tôi, xe tôi đụng xe tòa. Ai phải chịu trách nhiệm? Nếu xét đơn giản, tôi phải bồi thường cho xe tòa nhưng nhìn tổng quát lỗi là do xe công an. Họ mới là người có trách nhiệm bồi thường…”. Trước diễn biến trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định tâm thần đối với Chung vì thấy rằng bị cáo nói năng lưu loát nhưng rất lộn xộn. Tuy nhiên, kết luận sau đó xác định Chung bình thường nên tại phiên xử vào tháng 9-2012, TAND quận 11 đã tuyên phạt Chung ba năm tù.

Tại phiên xử phúc thẩm nêu trên, bị cáo Chung tiếp tục nhấn mạnh: “Chủ quan mà nói, bản án sơ thẩm là nhẹ. Ở một góc độ nào đó thì tôi sai nhưng nhìn toàn diện thì không sai… Tôi làm như vậy chỉ là để cảnh báo lực lượng công an không điều tra làm rõ vụ án khi nó đã rất rõ ràng”.

Trong phần xét hỏi, một thẩm phán bảo bị cáo nói nhiều về nhân cách con người nhưng chính bị cáo lại thiếu nhân cách khi có hành vi côn đồ, hung hãn tấn công những người công an không có lỗi với mình. Trong phiên xử, tòa phải nhiều lần nhắc nhở bị cáo không đi lạc đề, tập trung vào việc xin giảm án nhưng bị cáo vẫn nói năng, diễn thuyết lộn xộn không ăn nhập vấn đề là cố tình làm khó tòa.

Cuối cùng, HĐXX nhận định bị cáo không thành khẩn khai báo, cố làm cho sự việc phức tạp thêm. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, cùng lúc phạm hai tội nên mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là phù hợp, cần giữ nguyên.

HOÀNG YẾN