Chém công an viên, bị phạt một năm tù

Theo hồ sơ, ngày 15-10-2012, do có mâu thuẫn với gia đình nên Lương đi uống bia. Uống say, Lương về nhặt đá ném vào nhà mẹ. Em trai Lương thấy vậy nên can ngăn, Lương liền dùng đá ném và đuổi đánh em. Lúc này, hai công an viên nhận được tin báo nên đến can thiệp. Lương dùng dao chém vào vai của một anh công an viên gây thương tích.

HĐXX nhận định bị cáo hung hăng, coi thường pháp luật nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục.

VIẾT LONG