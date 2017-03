Chém hàng xóm vì nghi chặt chuối trộm

Ngày 17-3, TAND thị xã An Nhơn, Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Phúc Hiền (SN 1971, ngụ phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) 5 năm tù giam, về tội “Cố ý gây thương tích” và buộc bồi thường cho bị hại 45 triệu đồng.

Nguyễn Phúc Hiền tại phiên tòa sơ thẩm sáng 17-3

Theo cáo trạng, trước đó nghi ngờ ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1950, hàng xóm) chặt chuối trộm của mình, tối 24-8-2013, sau một chầu nhậu say về nhà ông Hiền tức mình chửi đổng.

Nghe ông Hiền chửi rát, ông Thanh đi cùng các con là Nguyễn Thị Thủy (SN 1986), Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1987) và Nguyễn Thị Kim Chúng (SN 1991) sang nhà hàng xóm để nói chuyện.

Bênh con, bà Đặng Thị Hường (SN 1927, mẹ ông Hiền) nắm tóc Thủy kéo đi. Thấy vậy Chung, Chúng cũng lao vào, xô xát với bà Hường. Hiền vào nhà lấy rựa rồi bổ xuống đầu ông Thanh nhiều nhát.

Thấy cha bị chém, con ông Thanh chạy đến can bị Hiền cắn vào vai trái của Thủy. Thủy, Chúng cũng cắn vào cổ tay, cánh tay của ông Hiền. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi người dân trong xóm đến can ngăn và chính quyền đến can thiệp.

Theo biên bản kết luận giám định pháp y của giám định pháp y tỉnh, ông Thanh tổn hại sức khỏe 41%, do bị vết chém gây vỡ lún sọ nhiều mảnh vùng trán, tụ máu nội sọ vùng trán 2 bên, vỡ lún sọ ở trán đỉnh trái, kèm theo hội chứng suy nhược thần kinh, rối loạn tư duy ngôn ngữ.