Chết oan vì quốc lộ 1 bị xới tung

“Trong chín tháng đầu năm 2014, trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 42 người chết, 67 người bị thương (tăng chín vụ, 16 người chết và chín người bị thương so với cùng kỳ năm 2013). Chỉ riêng số vụ TNGT trên quốc lộ 1 đã chiếm hơn 25% trong tổng số vụ tai nạn xảy ra trong toàn tỉnh” - ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, thông tin.

Theo Ban ATGT tỉnh Phú Yên, không ít vụ TNGT xảy ra trên quốc lộ 1 có nguyên nhân từ việc thi công mở rộng tuyến đường này. Cụ thể, các nhà thầu thi công cùng lúc cả hai phía khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 trở nên rất hẹp, mặt đường bị cày xới nham nhở… “Bộ GTVT yêu cầu chỉ được thi công mở rộng một phía, sau khi đắp đất đá bằng mặt đường, đảm bảo lưu thông đoạn đã thi công xong mới được thi công bên còn lại nhưng nhiều nhà thầu không tuân thủ. Hệ thống cọc tiêu, biển báo cũng được cắm rất sơ sài” - ông Trí nói.

Trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên), ô tô, xe máy chen nhau chạy ngay cạnh mép vực sâu của hố thi công được chắn bởi những cọc tiêu xộc xệch. Ảnh: TẤN LỘC

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bình Định. Thậm chí đã có người đi xe máy chết vì rơi xuống hố sâu đang thi công ven đường. Ông Trần Châu, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, khẳng định: “Việc các nhà thầu không tuân thủ quy định về an toàn giao thông trong khi thi công đã khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 trở thành “điểm đen” về TNGT (Ban ATGT tỉnh Bình Định thống kê có đến bảy “điểm đen” xuất hiện từ khi thi công mở rộng quốc lộ 1 - PV). Trước tình hình trên, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định đã gặp gỡ trực tiếp 21/35 nhà thầu đang thi công đoạn quốc lộ đi qua tỉnh để yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. Các nhà thầu hứa sẽ chấp hành nhưng rồi đâu lại vào đó.

“Tỉnh đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các nhà thầu vi phạm chứ không chỉ nhắc nhở như trước đây. Chúng tôi đang rất lo tình hình tai nạn sẽ tăng cao vào thời điểm cuối năm bởi lưu lượng phương tiện lưu thông tăng” - ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói.

TẤN LỘC