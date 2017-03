‘Chết sau ba ngày bị tạm giữ: Do bệnh lý’

Ngày 6-8, Công an TP Hà Nội đã họp báo thông tin chính thức về vụ ông Nguyễn Quảng Trường (43 tuổi, ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) đã tử vong sau khi bị Công an huyện Quốc Oai tạm giữ ba ngày. Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội là người phát ngôn trong buổi họp.

Bắt giữ vì chống người thi hành công vụ

Công an TP Hà Nội cho biết sáng 31-7, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Quốc Oai phối hợp với các ban, ngành chức năng ở địa phương này tổ chức cưỡng chế THA đối với gia đình ông Nguyễn Quảng Quang (ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai). Việc cưỡng chế nhằm buộc gia đình ông Quang trả lại thửa đất rộng khoảng 30 m2 cùng một số tài sản trên đất cho một người dân.

Chi cục THADS công bố quyết định cưỡng chế, yêu cầu ông Quang cùng gia đình di chuyển tài sản, rời khỏi khu vực cưỡng chế nhưng ông Quang cùng gia đình không chấp hành. Lực lượng dùng loa giải thích nhưng căn nhà vẫn được đóng kín cửa. Người trong nhà còn dùng gậy chọc, gạch và tro bếp ném vào lực lượng chức năng. Công an huyện Quốc Oaiđãxác định và bắt giữ sáu người có hành vi chống người thi hành công vụ. Ông Nguyễn Quảng Trường là một trong số những người bị bắt do ông Trường xô đẩy, ngăn cản lực lượng chức năng…

Căn cứ vào bằng chứng, lời khai của những người này, Công an huyện Quốc Oai đã tạm giữ hình sự năm người và cho một người bị bệnh tiểu đường về. Theo Công an TP Hà Nội, sáng 3-8, một cán bộ quản giáo nhà tạm giữ Công an huyện Quốc Oai phát hiện ông Trường có biểu hiện khó thở, mệt nên báo chỉ huy. Sau đó, ông Đỗ Văn Thắng - Phó Thủ trưởng cơ quan THADS cùng năm cán bộ khác dùng ô tô đưa ông Trường đến BV Đa khoa Quốc Oai cấp cứu. Tuy nhiên, khi tiếp nhận, bệnh viện xác định ông Trường đã tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ việc. Ảnh: TUYẾN PHAN

“Chết vì xơ vữa động mạch”

Sự việc được Công an TP Hà Nội thông báo cho gia đình. Trên cơ sở yêu cầu của gia đình, Công an TP Hà Nội đã trưng cầu Viện Pháp y Quân đội tiến hành giám định pháp y.

“Kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y ban đầu cho thấy vùng dưới da đầu và xương sọ không có tổn thương, não không có tổn thương, hai bán cầu đại não căng, thành não và cầu não bình thường. Cạnh đó, toàn bộ cơ xương, cơ quan phủ tạng vùng đầu không có dấu vết ngoại lực. Phần cuống tim mặt trước có nhiều vết xuất huyết dọc vách liên thất, bờ phải có nhiều chấm xuất huyết, trong các buồng tim không có máu; động mạch chủ, động mạch trái xơ cứng, tính đàn hồi giảm, động mạch chủ, động mạch vành có nhiều đám xơ vữa… Sơ bộ hội đồng nhận định ông Trường chết là do bệnh lý xơ vữa động mạch” - đại diện Công an TP Hà Nội thông tin.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng kiểm tra, giám định buồng giam, file ghi hình ảnh camera giám sát buồng giam giữ, lấy lời khai toàn bộ cán bộ quản giáo phụ trách buồng giam giữ, cán bộ công an đưa nạn nhân nhập viện, ghi lời khai người bị tạm giữ cùng buồng với ông Trường.

Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo cơ quan CSĐT phối hợp với VKSND TP và Viện Pháp y Quân đội làm rõ để sớm có kết luận cuối cùng về cái chết. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng tiếp tục phối hợp, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của những cá nhân liên quan.