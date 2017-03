Chi 850 triệu USD/năm để “sống” với biến đổi khí hậu

Rét bất thường ở miền Bắc có thể do BĐKH “BĐKH là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại trong thế kỷ 21 và Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất”. Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi tham vấn kinh nghiệm của nước Anh và xây dựng chiến lược BĐKH ở Việt Nam. Theo ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH, phần lớn dân số Việt Nam nằm trong các vùng bị ảnh hưởng bởi BĐKH. Giao thông, nông nghiệp, công nghiệp đã và đang có những tổn thất nặng nề do BĐKH. Cũng theo ông Trí, đợt rét bất thường đang diễn ra ở miền Bắc cũng có thể do ảnh hưởng của BĐKH. “Để ứng phó với thời tiết xấu, cần củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, các dự án chống ngập tại các TP lớn… Cùng đó, phải sớm hiện đại hệ thống cảnh báo các hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng chống thiên tai, bước đầu xây dựng được hệ thống giám sát BĐKH” - ông Trí nhấn mạnh. HOÀNG VÂN