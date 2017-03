Chỉ bồi thường phần nhà trong quy hoạch!?

Ông C. cho biết hai năm trước, ông hàng xóm xây căn nhà một trệt hai lầu thì phía nhà ông bị nghiêng, tường ốc bị nứt xé nhiều đoạn. Theo kết quả kiểm định thì nguyên nhân chủ yếu gây ra chuyện này là do nhà ông hàng xóm xây mới.

Cuối tháng 8-2009, Tòa án quận 12 xử sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu của ông C., buộc ông hàng xóm phải bồi thường gần 20 triệu đồng. Nhưng ngặt nỗi, tòa chỉ chấp nhận yêu cầu bồi thường đối với phần nhà phù hợp quy hoạch, phần nhà còn lại không phù hợp quy hoạch thì tòa không chấp nhận cho bồi thường.

Theo tòa, căn nhà hư hỏng của ông C. chỉ có gần 23 m2 là phù hợp với quy hoạch. Phần còn lại hơn 44 m2 không phù hợp với quy hoạch của quận 12 (vi phạm lộ giới, bảo vệ kênh rạch). Tài sản mà pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp, bồi thường giải tỏa là phần diện tích xây dựng phù hợp với quy hoạch. Bởi lẽ pháp luật chỉ bảo vệ những tài sản hợp pháp mà nhà nước công nhận. Do đó, dù căn nhà hư hỏng có kết cấu chung nhưng tính ra chỉ có thể đền bù phần hư hỏng trong diện tích 23 m2 phù hợp với quy hoạch mà thôi.

Phía ông C. đã làm đơn kháng cáo bản án này của của quận 12.

Quanh chuyện này có một quan điểm cho rằng tòa quận xử như vậy là phù hợp. Tuy nhiên, không ít chuyên gia pháp lý phản biện, cho rằng cách giải quyết của tòa quận là không hợp lý. Quan điểm này phân tích, chuyện nhà ông xây dựng có phù hợp quy hoạch hay không và chuyện nhà ông bị nhà hàng xóm làm lún, phải đền bù thiệt hại là hai chuyện khác nhau. Việc xây dựng không đúng quy hoạch thì ông C. chỉ chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước mà thôi. Không thể cho rằng đó là tài sản bất hợp pháp mà ai cũng có quyền gây hại. Cá nhân khác xâm phạm, làm hư hại nhà ông thì phải bồi thường trên nguyên tắc “thiệt hại đến đâu, bồi thường đến đó...”. Do vậy, tòa cần phải xem xét thiệt hại chung để định ra mức bồi thường cho toàn bộ căn nhà của ông C.